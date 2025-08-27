В алкомаркетах Урала могут появиться детские рисунки для борьбы с пьянством
В алкомаркетах Свердловской области планируют размещать детские рисунки для борьбы с пьянством. Об этом сообщает «Сигнал Урал».
По словам источника, данная инициатива придумана в рамках пропаганды здорового образа жизни. В связи с этим в алкомаркетах появятся детские рисунки на тему «Папа, не пей!».
В назидание родителям лучшие работы повесят во всех алкомаркетах Свердловской области. К тому же власти рассматривают идею того, чтобы на бутылках со спиртным размещать фотографии со страшными последствиями от употребления алкоголя. Подобные уже есть на пачках сигарет.
Читайте также: