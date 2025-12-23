Россияне стали пить меньше пива

23 декабря 2025, 13:15

Розничные продажи пива в России сократились почти на 17% за год

Фото: iStock/IL21

Розничные продажи пива в России сократились почти на 17% за 2025 год. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Федерации рестораторов и отельеров.





Вице-президент организации Алексей Небольсин заявил, что официальная статистика показывает лишь небольшое снижение производства — всего на 0,5%. Однако эти показатели, по его мнению, завышены из-за системы маркировки «Честный знак».

«Сложно и с оборудованием: в Китае ничего хорошего нет, Европа закрыта, в Турции такое не производят», — сказал Небольсин.