Россияне стали пить меньше пива
Розничные продажи пива в России сократились почти на 17% за год
Розничные продажи пива в России сократились почти на 17% за 2025 год. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Федерации рестораторов и отельеров.
Вице-президент организации Алексей Небольсин заявил, что официальная статистика показывает лишь небольшое снижение производства — всего на 0,5%. Однако эти показатели, по его мнению, завышены из-за системы маркировки «Честный знак».
«Сложно и с оборудованием: в Китае ничего хорошего нет, Европа закрыта, в Турции такое не производят», — сказал Небольсин.По его словам, число производителей пива в стране продолжает сокращаться, а объемы его производства и продаж падают, что приводит к заполнению складов. Вице-президент организации развеял миф о том, что маркировка способствует легализации рынка.
Он также указал на ухудшение условий для пивоваров, не получивших значительной поддержки, в отличие от представителей других секторов.