Стало известно о резком замедлении продаж новостроек в Москве

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Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов сообщил, что темпы роста предложения квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза.
«На фоне столь стремительного роста к началу 2023 года в экспертном сообществе стали звучать мнения об угрозе затоваривания рынка недвижимости. Но, как показала практика, рынок быстро достиг баланс предложения и спроса», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сырцов.
При этом покупательская активность всё же сохраняется на стабильном уровне, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей. Как объяснял Руслан Сырцов, на рынке наблюдаются колебания, обусловленные как сезонными изменениями, так и макроэкономическими обстоятельствами.
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