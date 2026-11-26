Адвокат объяснила, когда работодатель может проверить сотрудника на алкоголь
Работодатель не вправе заставлять сотрудников проходить проверку на алкоголь с помощью алкотестера, заявила адвокат коллегии «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова. По ее словам, для такой процедуры необходимо согласие работника. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Юрист отметила, что закон не запрещает использовать алкотестеры на предприятиях. Организации нередко устанавливают такие приборы на проходных и могут прописать порядок их применения во внутреннем трудовом распорядке.
При этом, по словам Глазковой, Трудовой кодекс не дает руководителю права единолично вводить обязательные проверки. Без согласия сотрудника проводить их нельзя.
Показания прибора могут стать одним из доказательств опьянения и послужить основанием для отстранения от работы. Однако для оформления ситуации необходимы и другие процедуры, предусмотренные законом, например медицинское освидетельствование, пояснила адвокат.
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