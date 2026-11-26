26 ноября 2026, 07:59

Тестирование на алкоголь допустимо только с согласия сотрудника

Фото: iStock/Igor Skripachev

Работодатель не вправе заставлять сотрудников проходить проверку на алкоголь с помощью алкотестера, заявила адвокат коллегии «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова. По ее словам, для такой процедуры необходимо согласие работника. Об этом сообщает «Газета.Ru».