26 ноября 2026, 08:44

Стирка штор реже одного раза в сезон ведет к дерматиту и астме

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Пыль на шторах и в труднодоступных местах квартиры способна усилить симптомы аллергии и раздражение глаз. Доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского университета Екатерина Дубровина посоветовала регулярно убирать такие загрязнения. Об этом сообщает «Газета.Ru».