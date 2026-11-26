Врач объяснила, зачем стирать шторы каждый сезон
Пыль на шторах и в труднодоступных местах квартиры способна усилить симптомы аллергии и раздражение глаз. Доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского университета Екатерина Дубровина посоветовала регулярно убирать такие загрязнения. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, шторы задерживают частицы пыли, аллергены и загрязняющие вещества с улицы. Врач рекомендует стирать их не реже раза в три месяца. При уходе за текстилем нужно учитывать свойства ткани и условия ее использования.
Во время уборки Дубровина советует уделять внимание карнизам и верхним поверхностям мебели, а также пространству под кроватями и за шкафами. Там скапливается пыль, в составе которой могут присутствовать аллергены пылевых клещей, споры плесени, микроорганизмы и химические вещества.
Длительное воздействие этих частиц, по словам врача, способно повысить риск аллергического ринита, бронхиальной астмы, дерматита, экземы и конъюнктивита. У людей с такими заболеваниями загрязнения могут вызвать обострение.
Кроме того, пыль раздражает глаза и способна усиливать проявления синдрома сухого глаза. При этом хроническом состоянии нарушается естественное увлажнение глазной поверхности.
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