Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: что нужно успеть сделать до конца дня и какие приметы предвещают суровую зиму
Согласно народному календарю, 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, в быту — просто «Покров». Название отсылает к самому смыслу праздника: словно невидимым покрывалом Богородица простирает свой покров над людьми, защищая от бед и невзгод. В крестьянском сознании этот образ слился с природным явлением — первым инеем или снегом, который к середине октября уже мог лечь на остывшую землю, будто сама природа укрывала поля до весны. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПокров — непереходящий праздник: его дата неизменна и ежегодно приходится на 14 октября. Его истоки уходят в византийское предание начала X века. По житийному рассказу, во время осады Константинополя горожане собрались в Влахернском храме на молитву. Среди молившихся был блаженный Андрей Юродивый, который увидел, как Пресвятая Богородица, сняв с головы покрывало (омофор), распростёрла его над народом в знак заступничества. Осаждённые восприняли это как небесную защиту, и угроза миновала.
На Руси праздник утвердился в XII веке благодаря князю Андрею Боголюбскому, внуку Владимира Мономаха. Именно по его ходатайству Покров стал отмечаться православной церковью, а на реке Нерли был возведён белокаменный храм Покрова — одно из чудес древнерусского зодчества. Позже, в честь взятия Казани в праздник Покрова, Иван Грозный повелел заложить собор Покрова на Рву — тот самый, что в народе зовут храмом Василия Блаженного.
До христианства середина октября была временем завершения полевых работ и перехода к зимнему укладу. Славяне благодарили землю за урожай, «успокаивали» хозяйство перед холодами, задабривали духов двора и очага. С приходом православия эти осенние ритуалы не исчезли, а обрели новую смысловую опору: теперь защита от суровой зимы виделась не только в хозяйственных мерах, но и в молитвенном заступничестве Богородицы.
В этот день принято молиться о защите семьи, о мире в доме, о помощи в трудных делах и об исцелении. Покров считали особым временем для невест и семейного счастья, потому к Богородице обращались и с просьбами о благополучном замужестве. Именины 14 октября отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр и Роман.
Традиции дняК Покрову крестьяне старались завершить все полевые дела: убрать последние корнеплоды, довязать снопы, обмолотить зерно. Считалось, что после 14 октября земля «засыпает» и тревожить её уже не стоит. В деревнях устраивали общий обед из остатков урожая — каши, пироги с капустой и тыквой, чтобы «поблагодарить землю» и «задобрить зиму».
С Покрова начинался свадебный сезон. Девушки, мечтавшие о замужестве, спешили в церковь к ранней службе — кто первая поставит свечу перед иконой Богородицы, та раньше других выйдет замуж. Приговаривали: «Покров, Покров, покрой землю снежком, а меня — женишком». Свадьба, сыгранная в этот день, обещала долгий и крепкий союз. Незамужние девицы надевали нарядные платки и выходили на улицу, словно показывая судьбе, что готовы к переменам.
С особым вниманием относились к домашнему очагу. Утром в каждом доме зажигали лучину или свечу у иконы, а затем обходили углы дома с молитвой, чтобы защитить жилище от стужи и злых ветров. Хозяйки пекли блины — первый блин обязательно отдавали нищему или оставляли «для домового», чтобы дух дома не обижался и берег тепло.
В этот день принято было проявлять щедрость и гостеприимство. Отказать гостю в угощении считалось плохой приметой — можно было навлечь на дом нужду.
Народные запреты
- Категорически нельзя было работать — заниматься уборкой, стиркой, шитьем, вязанием, тяжелым физическим трудом. Считалось, что это «прогоняет счастье из дома» и навлекает беды;
- Не давали в долг деньги, хлеб или соль — по поверьям, это вело к разорению и нужде, а также не брали в долг сами;
- Запрещалось ссориться, ругаться, сквернословить и сплетничать — такие действия привлекали в дом несчастья;
- Нельзя было грустить и жаловаться на судьбу: Покров — день радости и благодарности, уныние считалось грехом;
- Не отправлялись в дальнюю дорогу, на охоту и рыбалку — эти занятия сулили неприятности;
- И, конечно, не злоупотребляли алкоголем — праздник следовало встречать в трезвости и молитве.
Приметы
- Если на Покров выпал снег — зима будет ранней и снежной;
- Ветер с севера — к холодной зиме, с юга — к мягкой и снежной;
- Ясный и солнечный день — к долгой осени и поздним морозам;
- Иней на траве утром — к урожайному году и крепким морозам в январе;
- Дождь на Покров — к сырой и затяжной зиме, а иногда — к снежной Масленице;
- Если к Покрову берёза и дуб стоят без листвы — зима придёт вовремя и будет суровой;
- Гром на Покров — редкая примета, которая предвещает мягкую зиму и малоснежную весну.