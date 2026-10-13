13 октября 2026, 09:43

Фото: Istock/ Vladimir Drozdin

Согласно народному календарю, 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, в быту — просто «Покров». Название отсылает к самому смыслу праздника: словно невидимым покрывалом Богородица простирает свой покров над людьми, защищая от бед и невзгод. В крестьянском сознании этот образ слился с природным явлением — первым инеем или снегом, который к середине октября уже мог лечь на остывшую землю, будто сама природа укрывала поля до весны. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Diy13

Народные запреты

Фото: Istock/ Liudmila Kiermeier

Категорически нельзя было работать — заниматься уборкой, стиркой, шитьем, вязанием, тяжелым физическим трудом. Считалось, что это «прогоняет счастье из дома» и навлекает беды;

— заниматься уборкой, стиркой, шитьем, вязанием, тяжелым физическим трудом. Считалось, что это «прогоняет счастье из дома» и навлекает беды; Не давали в долг деньги, хлеб или соль — по поверьям, это вело к разорению и нужде, а также не брали в долг сами;

— по поверьям, это вело к разорению и нужде, а также не брали в долг сами; Запрещалось ссориться, ругаться, сквернословить и сплетничать — такие действия привлекали в дом несчастья;

— такие действия привлекали в дом несчастья; Нельзя было грустить и жаловаться на судьбу: Покров — день радости и благодарности, уныние считалось грехом;

Покров — день радости и благодарности, уныние считалось грехом; Не отправлялись в дальнюю дорогу, на охоту и рыбалку — эти занятия сулили неприятности;

— эти занятия сулили неприятности; И, конечно, не злоупотребляли алкоголем — праздник следовало встречать в трезвости и молитве.

Приметы