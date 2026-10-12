Россиянам назвали способы снизить риск ботулизма из-за домашних заготовок
Инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала, как снизить риск образования ботулотоксина в домашних заготовках. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист рекомендует использовать для домашних заготовок только целые и неповрежденные овощи, грибы, фрукты и ягоды. Перед приготовлением их следует тщательно вымыть под проточной водой. Важно соблюдать количество соли, сахара и кислоты, указанных в рецепте, так как они помогают предотвратить рост бактерий, вызывающих ботулизм.
Инфекционист также не рекомендует самостоятельно консервировать рыбу и мясо. Если же вы все же решились на это, необходимо соблюдать строгие меры безопасности. При разделке туш важно аккуратно удалять кишечник, избегая его повреждения. Рыбу следует выпотрошить сразу после приобретения или вылова, удаляя внутренности и пленки, а затем тщательно промыть под проточной водой.
Болдырева советует подписывать каждую банку с заготовкой, указывая дату приготовления. Для снижения риска ботулизма не рекомендуется приобретать домашние консервы на стихийных рынках или у частных лиц.
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