Россиянам назвали способы снизить риск ботулизма из-за домашних заготовок

12 октября 2026, 18:29

Врач Болдырева: Для домашних консервов надо использовать неповрежденные овощи

Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала, как снизить риск образования ботулотоксина в домашних заготовках. Об этом пишет «Лента.ру».