Ученая рассказала, что будет, если есть один раз в день

04 мая 2026, 03:46

РИА Новости: приемы пищи один раз в день приводят к нарушению обмена веществ

Фото: iStock/Doucefleur

Сокращение приемов пищи до одного раза в день грозит биохимическими нарушениями и сбоями в работе организма. Об этом РИА Новости рассказала доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.





Эксперт подчеркнула, что одноразовое питание не может считаться нормой. Последствия такого режима зависят от индивидуальных особенностей, а сбой произойдет в наиболее уязвимой системе организма. При этом экстремальные ограничения бесполезны для похудения.



«Организм воспринимает это как то, что настали тяжелые времена, надо готовиться: обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя "жиринка", все это откладывается. При этом человек еще и нервничает, когда недоедает», — уточнила эксперт.