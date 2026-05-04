Ученая рассказала, что будет, если есть один раз в день
Сокращение приемов пищи до одного раза в день грозит биохимическими нарушениями и сбоями в работе организма. Об этом РИА Новости рассказала доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
Эксперт подчеркнула, что одноразовое питание не может считаться нормой. Последствия такого режима зависят от индивидуальных особенностей, а сбой произойдет в наиболее уязвимой системе организма. При этом экстремальные ограничения бесполезны для похудения.
«Организм воспринимает это как то, что настали тяжелые времена, надо готовиться: обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя "жиринка", все это откладывается. При этом человек еще и нервничает, когда недоедает», — уточнила эксперт.
Для устойчивого результата Ким рекомендует долгосрочный подход. По ее словам, чтобы похудеть без негативных последствий для организма, нужно постепенно корректировать рацион и системно менять образ жизни, избегая жестких запретов. Такой подход, по мнению эксперта, поможет добиться здорового соотношения мышечной и жировой массы, улучшить самочувствие и настроение.