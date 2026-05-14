Водители спасли оленёнка, который трое суток просидел у дороги в Хабаровском крае
В Хабаровском крае оленёнок-сирота три дня просидел у дороги, пока его не спасли добрые водители. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Одинокого детёныша изюбра заметили на лесовозной трассе в районе имени Лазо. Сначала проезжающие мимо люди решили, что мать где-то рядом или малыш просто отбился от стада. Однако время шло, а животное не двигалось с места. Тогда водители забрали оленёнка к себе, напоили его молоком, а затем связались со специалистами и передали малыша в надежные руки.
Через некоторое время рядом с местом, где находился оленёнок, нашли следы тигра — вероятно, хищник убил мать детёныша изюбра. Месячного кроху поселили в зоосаде «Приамурский», и сейчас его жизни ничто не угрожает.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Бурятии спасли туриста, который сорвался с высоты около семи метров на пике Аршан. После падения мужчина получил открытый перелом и не мог передвигаться самостоятельно — ему повезло, что в соседнем ущелье проходили учебные сборы спасателей, и те быстро прибыли на место происшествия.
Читайте также: