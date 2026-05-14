Россиянам назвали, когда начнется сезон наблюдения серебристых облаков

14 мая 2026, 06:53

Лектор планетария Францев: Сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая

Фото: iStock/Orbs

Сезон наблюдения серебристых облаков стартует в конце мая. Увидеть их можно будет в центральной части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.





Серебристые облака считаются самыми высокими атмосферными явлениями на планете, формируясь на высоте 75–85 километров. Солнце, заходящее за горизонт, подсвечивает их, создавая серебристо-голубое свечение.



