Россиянам назвали, когда начнется сезон наблюдения серебристых облаков
Лектор планетария Францев: Сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая
Сезон наблюдения серебристых облаков стартует в конце мая. Увидеть их можно будет в центральной части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
Серебристые облака считаются самыми высокими атмосферными явлениями на планете, формируясь на высоте 75–85 километров. Солнце, заходящее за горизонт, подсвечивает их, создавая серебристо-голубое свечение.
Белгородскую область возглавил участник президентской программы «Время героев»
Учёный уточнил, что точную дату появления небесной красоты предсказать невозможно. Природа сама решает, когда создать ледяные кристаллы на скоплениях метеорной или вулканической пыли — словно узоры на окне.
Серебристые облака помогают изучать движение воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они перемещаются очень быстро, со средней скоростью 27,8 метра в секунду. Наблюдать явление можно невооружённым глазом в тёмное время суток.
Ранее заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова объяснила, почему букеты сирени нежелательно ставить у себя в спальне и в любых помещениях, которые плохо проветриваются.