Россиян предупредили о рисках «моментального избавления» от долгов

14 мая 2026, 02:43

Юрист Маркарьян предупредил о мошеннических фирмах, обещающих быстрое списание долгов

Россиянам, которые столкнулись с задолженностью перед банками, стоит быть осторожными и не доверять «удобным» предложениям с быстрым списанием долгов. Скорее всего, это мошенническая схема. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель Президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.





Он пояснил, что фирмы, обещающие лёгкое избавление от долгов, часто берут крупные комиссии заранее, а затем исчезают. Более того, аферисты нередко предлагают противозаконные манипуляции — например, фальсификацию документов и подачу ложных заявлений в суд.





«От долгов это, конечно, избавит на какое-то время, но затем прибавит проблем помимо долгов ещё и с полицией, включая уголовную ответственность», — предупредил Маркарьян.