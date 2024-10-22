Россияне столкнулись с массовыми отказами в обмене старых долларов за рубежом

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Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме старых долларов в иностранных банках и пунктах обмена валют. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Доллары нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и иных популярных среди россиян направлениях. Уточняется, что американская валюта должна быть без пятен, потертостей и посторонних надписей.
По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, никаких объявлений о проблемах с приемом наличных не делали Минфин США и Федрезерв. Он также добавил, что доллары старого образца из оборота не отзывали. Мурадян заключил, что данная проблема является «больной темой».
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