В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

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Некоторые европейские страны в очередной раз продлили временные ограничения в Шенгенской зоне. Об этом информирует РИА Новости.
Страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону, образуют «как бы единое государство», в котором паспорта и визы проверяются только на внешних границах. Из-за миграционного кризиса, который произошел в 2015 году в результате войны на Ближнем Востоке, ситуация изменилась и последовало закрытие внутренних границ некоторых стран.
Спустя несколько лет ограничения распространились на всю Шенгенскую зону в результате пандемии коронавируса. Уточняется, что фактические эти ограничения действуют почти 10 лет.
Согласно данным агентства, положение ухудшили украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря, Германия — до марта, а Швеция — до мая. Ситуация, при которой временные ограничения превратились в постоянные, не только тревожит европейцев, но и ставит под сомнение основы ЕС.
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Спустя несколько лет ограничения распространились на всю Шенгенскую зону в результате пандемии коронавируса. Уточняется, что фактические эти ограничения действуют почти 10 лет.
Согласно данным агентства, положение ухудшили украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря, Германия — до марта, а Швеция — до мая. Ситуация, при которой временные ограничения превратились в постоянные, не только тревожит европейцев, но и ставит под сомнение основы ЕС.
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Екатерина Коршунова