Власти РФ предложили увеличить оклад педагогов до 70% от зарплаты
Правительство РФ совместно с представителями работодателей и профсоюзов выработало рекомендации по изменению структуры заработной платы работников сферы образования. Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.
Окладная часть заработной платы педагогов должна составлять 70% от общего размера ежемесячного дохода. Для действующих работников отрасли необходимо пересмотреть текущую структуру зарплаты с приведением её в соответствие с новыми правилами. При индексации зарплат приоритетным направлением должно стать увеличение окладной части.
Власти считают, что изменения повысят престижность и привлекательность профессии педагога в России и сократят разрыв в уровне оплаты труда между различными категориями работников образования. Кроме того, инициатива должна стимулировать развитие кадрового потенциала отрасли за счёт более прозрачной и справедливой системы оплаты.
