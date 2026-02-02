Власти РФ предложили увеличить оклад педагогов до 70% от зарплаты

02 февраля 2026, 06:18

Фото: iStock/seb_ra

Правительство РФ совместно с представителями работодателей и профсоюзов выработало рекомендации по изменению структуры заработной платы работников сферы образования. Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.