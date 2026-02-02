Юрист объяснил, почему нужно закрывать старые банковские счета
У многих граждан есть старые, давно забытые и неиспользуемые банковские счета, которые лучше закрыть. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Подобные счета могут привести к излишним тратам или неоправданным рискам. Например, по ним может образоваться технический овердрафт и возникнуть долги.
Даже если на балансе счета 0 рублей, банк может взимать плату за обслуживание счета или карты, если условия бесплатного обслуживания были нарушены, пояснил юрист. Кроме того, рекомендуется закрыть счета в банке, который сократил сеть офисов в вашем регионе. Это усложнит решение вопросов, требующих личного присутствия.
Также стоит закрыть старые зарплатные или социальные счета, которые не использовались более полугода, подчеркнул Хаминский.
