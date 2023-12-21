В Одессе женщина отбила спутника, которого пытались забрать военкомы на скорой

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Жительница Одессы отбила мужчину, которого пытались увезти с собой военкомы, выскочившие из машины скорой помощи, об этом сообщает «Страна.ua».
«Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики. Судя по кадрам, сотрудники (военкомата) приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. Женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. В итоге их обоих отпустили», — пишут украинские журналисты под опубликованным видеороликом.
На самих кадрах видно, как трое военных заталкивают мужчины в автомобиль скорой помощи. Ему на помощь бросается женщина, которая хватается за поручень авто и несколько раз пытается попасть в салон. В результате, автомобиль начинает движение, а женщина продолжает бежать за ним, всё ещё держась аза поручень. Очевидцы происшествия стали возмущаться, заявляя, что женщина может получить травмы. Тогда военные отпустили мужчину, и его защитницу.
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