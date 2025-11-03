Две пьяные москвички попытались угнать такси и сбили двоих — видео
Две нетрезвые жительницы столицы пытались угнать автомобиль такси. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».
Инцидент произошёл ночью. По информации очевидцев, женщины в ходе вечерних гуляний нанесли удар по стоящей машине такси. Водитель вышел, чтобы оценить повреждения, после чего обе москвички набросились на него.
Воспользовавшись моментом, одна из злоумышленниц села в салон автомобиля на место шофёра. Она включила передачу заднего хода и начала движение. В результате манёвра машина сбила двух человек — самого таксиста и вторую участницу инцидента, которая в этот момент находилась на проезжей части. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
