Россияне в основном открывают вклады на сумму до трех млн рублей
ДОМ.РФ: большинство вкладчиков в России — люди 40–55 лет
В начале 2026 года в России вклады открыли практически равное число мужчин и женщин. Основную активность в этом вопросе проявляют россияне в возрасте от 40 до 55 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.
Так, в январе и феврале текущего года 53% общего объема депозитов открыли мужчины, на женщин пришлось 47%. В основном россияне открывают вклады на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.
«Их доля в общем количестве открытых вкладов составила 29%. Почти такую же популярность получили депозиты от одного до трех млн рублей — на них пришлось 28% всех размещений», — рассказали эксперты «Известиям».
Кроме того, 23% клиентов открыли вклады на сумму до 100 тысяч рублей, а 14% — на сумму от 500 тысяч до одного млн рублей. При этом всего 6% открыли депозиты на сумму, превышающую три млн рублей.