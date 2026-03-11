Россияне в основном открывают вклады на сумму до трех млн рублей

11 марта 2026, 23:34

ДОМ.РФ: большинство вкладчиков в России — люди 40–55 лет

Фото: iStock/I am the author of images and videos

В начале 2026 года в России вклады открыли практически равное число мужчин и женщин. Основную активность в этом вопросе проявляют россияне в возрасте от 40 до 55 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.





Так, в январе и феврале текущего года 53% общего объема депозитов открыли мужчины, на женщин пришлось 47%. В основном россияне открывают вклады на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.





«Их доля в общем количестве открытых вкладов составила 29%. Почти такую же популярность получили депозиты от одного до трех млн рублей — на них пришлось 28% всех размещений», — рассказали эксперты «Известиям».