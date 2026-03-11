Подмосковные медики подали более 70 заявок на соципотеку

11 марта 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 70 заявок на участие в льготной жилищной программе «Социальная ипотека» подали медики Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Программа реализуется в регионе с 2016 года. По её правилам, основная сумма ипотеки вносится в течение десяти лет из областного бюджета, а собственник квартиры платит только проценты по кредиту.





«За время действия программы свидетельства на приобретение жилья получили более двух тысяч медработников Московской области. В этом году мы планируем выдать еще 81 свидетельство. Сейчас от наших медиков получили уже свыше 70 заявок на участие в программе. В настоящее время проводится проверка документов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.