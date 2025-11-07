Россияне в третьем квартале совершили рекордное число зарубежных поездок
Россияне в третьем квартале 2025 года совершили рекордное с 2019 года число зарубежных поездок — более 10 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
С июля по сентябрь зафиксировано 10,4 миллиона выездов за рубеж, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (9,8 миллиона). Последний раз схожие значения наблюдались в четвертом квартале 2019 года — 10,8 миллиона поездок.
Всего за первые девять месяцев 2025 года россияне совершили 24 миллиона зарубежных поездок, что на 7% больше, чем годом ранее (22,4 миллиона).
Читайте также: