Россияне в третьем квартале совершили рекордное число зарубежных поездок

07 ноября 2025, 00:29

Фото: iStock/FTiare

Россияне в третьем квартале 2025 года совершили рекордное с 2019 года число зарубежных поездок — более 10 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).