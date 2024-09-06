Стало известно, жители каких городов чаще всего приезжали летом в Москву

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Аналитики сервиса «Авиасейлс» выяснили, что этим летом в столицу чаще всего прилетали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Как передаёт RT, в топ городов, жители которых чаще посещали Москву летом, вошли Казань, Уфа и Самара.
А сервис «Яндекс Путешествия» выяснил, что спрос на поездки в Москву ко Дню города вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
Читайте также:
Россияне назвали предпочтительные профессии для своих детей
В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне
А сервис «Яндекс Путешествия» выяснил, что спрос на поездки в Москву ко Дню города вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Спрос на поездки в Москву на выходные, посвященные Дню города, вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Москву чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Воронежа», – приводит АГН «Москва» результат исследование.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
Читайте также:
Россияне назвали предпочтительные профессии для своих детей
В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне
Мелисса Тимофеева