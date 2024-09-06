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Стало известно, жители каких городов чаще всего приезжали летом в Москву

«Авиасейлс»: Летом в Москву чаще приезжали из Петербурга и Екатеринбурга
06 сентября 2024, 15:29
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Аналитики сервиса «Авиасейлс» выяснили, что этим летом в столицу чаще всего прилетали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Как передаёт RT, в топ городов, жители которых чаще посещали Москву летом, вошли Казань, Уфа и Самара.

А сервис «Яндекс Путешествия» выяснил, что спрос на поездки в Москву ко Дню города вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



«Спрос на поездки в Москву на выходные, посвященные Дню города, вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Москву чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Воронежа», – приводит АГН «Москва» результат исследование.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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В Шатуре на улице Спортивной построят дом для переселения из аварийного жилья
06 сентября 2024, 15:43

Фото: пресс-службе администрации г. о. Шатура

В Шатуре построят ещё один дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На участке площадью около 2 га возведут семиэтажный дом. В 263 квартиры переедет 621 человек. Многоквартирный жилой дом появится по адресу: Шатура, ул. Спортивная (5-й микрорайон). Проектно-изыскательская деятельность продлится до конца декабря, а в январе начнутся строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.
Новосёлами станут жители домов по ул. Московская, Первомайская, Школьная, 1 Мая, Интернациональная, Ленина, Клары Цеткин, пр-да Больничного, пр-та Ильича, ул. Савушкина, Чехова и ул. Временный посёлок.

Согласно контракту, ввод нового дома в эксплуатацию планируется на ноябрь будущего года.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стипендию Губернатора получат дети-сироты
06 сентября 2024, 15:26

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Подмосковье в 2024 году около 1400 студентам-сиротам колледжей и ВУЗов назначали стипендию Губернатора, сообщает Министерство социального развития Московской области.
В Московской области особое внимание уделяется поддержке детей, которые остались без ​попечения родителей. Одна из мер поддержки — ежемесячная стипендия губернатора Московской области, которую получают студенты очной формы обучения в средних специальных и высших учебных заведений.
«В этом году у нас порядка 1400 первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и мы проактивно без какой-либо рутины назначили им стипендию Губернатора. Ее размер составляет 6 тысяч рублей, она атоматически перечислена студенту на счет. Всего же в регионе такую стипендию получают более 5,5 тысяч детей-сирот», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области подчёркивает важность этой меры поддержки и её доступность для всех студентов-сирот, независимо от местоположения учебного заведения.

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#московская область
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В Котельниках установили десятую детскую площадку по программе губернатора
06 сентября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Современную детскую площадку установили у домов №№11 и 13 на Кузьминской улице в Котельниках взамен устаревшей, работы провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадка получилось комфортной и безопасной. При этом на она включает не только качели, карусели, различные горки и прочие игровые элементы, но и зону для занятий спортом», — говорится в сообщении.
В честь открытия площадки для юных жителей района провели игровую танцевально-развлекательную программу.

В администрации отметили, что Котельники являются динамично развивающимся округом. Здесь строится много объектов социальной инфраструктуры, благодаря чему повышается уровень жизни населения.

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#котельники
#детская площадка
#благоустройство
#дети
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Расписание электричек Киевского направления изменится с 7 до 9 сентября
06 сентября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Киевского направления изменится с субботы, 7 сентября, до раннего утра понедельника, 9 сентября, из-за работ на станциях Москва-Сортировочная-Киевская и Москва-Пассажирская-Киевская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На указанных станциях будут проводить переключение на цифровую систему управления. Работы назначены на период с 5:30 7 сентября до 4:30 9 сентября. В это время в расписании произойдут значительные изменения. У некоторых поездов изменится станция отправления и прибытия, все рейсы от и до терминала Внуково, а также ряд других поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#график
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Для детей из Раменского провели занятие по фигурному вождению велосипеда
06 сентября 2024, 14:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Занятие по фигурному вождению велосипеда состоялось в Раменском, тренинг провели в рамках акции «Внимание, дети!» направленной на то, чтобы напомнить ребятам правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Практическое занятие по отработке навыков фигурного вождения велосипеда было организовано в Раменском Центре творчества детей и юношества», — отмечается в сообщении.
А для юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) началась подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Ребята изучают и повторяют правила дорожного движения.

Отмечается, что занятия по ПДД в рамках акции «Внимание, дети!» проводятся практически в каждой школе округа. Это особенно важно в первые дни и недели учебного года, когда ребята ещё не полностью отошли от каникул и могли забыть правила безопасного поведения на дорогах.

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#велосипеды
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В Подмосковье провели ямочный ремонт на почти 600 дворовых территориях
06 сентября 2024, 14:17

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Программа по ямочному ремонту во дворах Московской области выполнена на 100%, в порядок привели около 600 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего по программе в Подмосковье отремонтировали асфальт на 589 дворовых территориях и внутриквартальных проездах в 33 городских округах, общая площадь работ составила более 575 тысяч квадратных метров», — уточнил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Самый большой объём работ провели в Химках: там обновили 39 тысяч квадратных метров асфальта в 29 дворах. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ, где отремонтировали 30 тысяч кв. м покрытия в 31 дворе. А замыкает топ-3 Богородский округ: там привели в порядок 29 тыс. кв. м покрытия в 23 дворах.

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#ремонт дорог
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#владислав мурашов
#московская область
#подмосковье
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Собянин открыл развязку на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД
06 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/zheltikov

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе после завершения ремонтных работ. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии.
По словам главы города, в общей сложности в рамках программы реконструкции были отремонтированы и модернизированы 22 развязки, включающие в себя тоннели эстакады и мосты.

В пятницу была открыта последняя такая развязка между Алтуфьевским шоссе и МКАД.

В рамках реконструкции данного участка дорог специалисты заменили устаревшее сооружение «клеверного» типа на современную развязку с большей пропускной способностью.

Реализация данного проекта стартовала в 2020 года и предусматривала по итогу строительство порядка 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей длиной более 0,8 километра.

Отмечается, что реконструкция этой развязки позволит улучшить транспортную доступность более чем для 550 тысяч человек, которые проживают в районах Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи.

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#дорога
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#мкад
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На Беломорканале в Карелии восстановили строительную перемычку после размыва
Старовойт сообщил о возобновлении судоходства на Беломорканале с 10 сентября
06 сентября 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что строительную перемычку после размыва на Беломорканале в Карелии восстановили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня в 15:00 будет возобновлено судоходство между шлюзами 10 и 11 с ограничением по осадке 2,5 м. Сообщается, что движение было остановлено 29 июля. Министр отметил, что наполнение бьефа продолжается и добавил, что без ограничений восстановление судоходства планируется на 10 сентября.

Канал в основном служит для транспортировки транзитных грузов в города Кольского полуострова, а также к Белому и Баренцеву морям. Кроме того, по каналу проходят туристические маршруты на Соловецкие острова и в Архангельск.

Ранее сообщалось, что стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#маршруты
#министр
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В Подмосковье подали более 2,3 тыс. заявок на переезд из аварийного жилья
06 сентября 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 2,3 тыс. заявок на получение жилищных сертификатов подали подмосковные собственники жилплощади в аварийных домах с начала года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Всего подано 2309 заявления в 35 городских округах региона», — говорится в сообщении.
Больше всего заявок на сертификаты — 634 — подали в Шатуре. На втором месте оказался Орехово-Зуевский округ с 358 заявлениями. Третье место занял округ Щёлково, где подали 308 заявлений, четвёртое — Сергиево-Посадский округ (258 заявлений), а замыкает топ-5 округ Ступино с 228 заявлениями.

Жилищный сертификат позволяет переехать из аварийного жилья, не дожидаясь строительства нового дома. Владелец недвижимости может при помощи сертификата купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке. Сумма в сертификате рассчитывается по цене 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальный метраж составляет 33 кв. м, даже если в реальности жильё было меньше. Таким образом минимальная выплата по сертификату составляет около 4,3 млн рублей.

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