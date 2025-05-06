Россияне за сутки скупили кефир, который пьет президент России

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Российский народ продемонстрировал небывалое единство и любовь к своему лидеру Владимиру Путину буквально за считанные часы. После выхода документального фильма, в котором президент с удовольствием делится своими гастрономическими предпочтениями, россияне бросились скупать тот самый кефир, которым глава государства угощал журналистов. Об этом пишет «kp.ru».
Продукт производства рязанской компании «ЭкоВакино» внезапно исчез с магазинных полок по всей стране. Еще накануне субботы заветная бутылочка стояла почти в каждом магазине, однако уже днем в понедельник любители здорового питания ринулись приобретать легендарный напиток.
Ироничный комментарий продавца одного из супермаркетов прозвучал особенно остро: «Осталась лишь ряженка, которую, кстати, тоже скоро сметут». Ведь известно, что президент России весьма уважительно относится и к этому молочному напитку.
Сам фильм стал настоящей откровенностью, позволив заглянуть за кулисы жизни лидера огромной державы. Как признался сам Владимир Владимирович, работа главы государства сопряжена с рядом бытовых неудобств, включая нехватку времени на общение с близкими людьми.
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Ироничный комментарий продавца одного из супермаркетов прозвучал особенно остро: «Осталась лишь ряженка, которую, кстати, тоже скоро сметут». Ведь известно, что президент России весьма уважительно относится и к этому молочному напитку.
Сам фильм стал настоящей откровенностью, позволив заглянуть за кулисы жизни лидера огромной державы. Как признался сам Владимир Владимирович, работа главы государства сопряжена с рядом бытовых неудобств, включая нехватку времени на общение с близкими людьми.
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Дарья Осипова