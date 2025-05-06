Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА

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Временные ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, введенные для обеспечения безопасности, были сняты в 05:03 по московскому времени. Аналогичные меры в Шереметьево и Внуково прекратили действовать ранее, в 03:39. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Четыре аэропорта Москвы теперь функционируют в штатном режиме.
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«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пояснил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 мая ограничения также действовали в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.
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Мария Моисеева