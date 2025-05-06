Десять беспилотников сбито в Пензенской области

Временные ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, введенные для обеспечения безопасности, были сняты в 05:03 по московскому времени. Аналогичные меры в Шереметьево и Внуково прекратили действовать ранее, в 03:39. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.