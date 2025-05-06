Десять беспилотников сбито в Пензенской области

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Сегодня ночью десять беспилотных летательных аппаратов были успешно сбиты в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, инцидент произошел в ночное время, и на месте происшествия оперативно сработали все необходимые службы экстренного реагирования. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал, и никаких разрушений зафиксировано не было.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова