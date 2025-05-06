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Журналист Фази назвал угрозы Зеленского в адрес России на 9 мая волей к смерти

Фото: iStock/toxawww

Фото: iStock/toxawww

Американский журналист Томас Фази высказал мнение о позиции Владимира Зеленского в связи с приближающимся парадом 9 мая в Москве. Об этом он написал в своей публикации в соцсети X.
Зеленский ранее заявил, что Украина не сможет гарантировать безопасность для иностранных лидеров, которые решат посетить мероприятие.

Фази заметил, что такие заявления могут свидетельствовать о «подсознательной воле к смерти» киевского режима, добавив, что «в будущем психологи могут написать книги, посвященные этому стремлению Украины».

Запланированный парад 9 мая в Москве традиционно вызывает интерес и внимание со стороны международного сообщества. Он начнется в 10:00. Известно, что в состав парадных расчетов войдут представители специальной военной операции. Кроме того, для участия в шествии приглашены военные из 19 дружественных стран.

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#украина
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#9 мая
#всу
#зеленский
Десять беспилотников сбито в Пензенской области
06 мая 2025, 07:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Сегодня ночью десять беспилотных летательных аппаратов были успешно сбиты в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, инцидент произошел в ночное время, и на месте происшествия оперативно сработали все необходимые службы экстренного реагирования. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал, и никаких разрушений зафиксировано не было.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА
06 мая 2025, 06:56

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Временные ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, введенные для обеспечения безопасности, были сняты в 05:03 по московскому времени. Аналогичные меры в Шереметьево и Внуково прекратили действовать ранее, в 03:39. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Четыре аэропорта Москвы теперь функционируют в штатном режиме.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пояснил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 мая ограничения также действовали в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

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В Лондоне на параде ВСУ заставили маршировать по конскому навозу
Бойцы ВСУ на параде в Лондоне маршировали по конскому навозу кавалерии
06 мая 2025, 04:55

Фото: iStock/Grigorenko

Украинские военные, участвовавшие в параде в Лондоне, прошли маршем по конскому навозу, оставленному кавалерией. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что эта ситуация символизирует отношение британских властей к украинской армии, передает «Лента.ру».
ВСУ, проходящие обучение в Британии, шли строем сразу после кавалерийских лошадей, которые загрязнили дорогу. Хотя этот эпизод не отражает боеготовность ВСУ, он наглядно демонстрирует, как к ним относятся организаторы парада, считает военкор.

Еще 3 мая в Кремле высказались о приглашении ВСУ в Лондон на День Победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию «кощунством и неуважением».

«…Не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — прокомментировал тогда он.
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Шойгу: НАТО и ЕС готовят программы для прямого военного конфликта с Россией
06 мая 2025, 03:03

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

НАТО и Евросоюз начали программы подготовки к возможному военному конфликту с Россией, усиливая напряженность у ее границ. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу отмечает, что агрессивные действия Запада подпитываются русофобскими настроениями. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
Шойгу подчеркивает, что европейские элиты, поддерживаемые Лондоном и Парижем, продолжают выступать с громкими заявлениями о необходимости стратегического поражения России. Эти шаги сопровождаются расширением инициатив НАТО, которые альянс оправдывает как «сдерживание агрессии».

«Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», — указал секретарь Совета безопасности РФ.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, особенно вблизи своих западных границ, где активность альянса достигла беспрецедентного уровня. Москва готова к диалогу с НАТО, но настаивает на равноправных условиях и отказе Запада от милитаризации континента.

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Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 19 штук
Собянин: силы ПВО сбили еще 14 дронов, летевших на Москву с разных направлений
06 мая 2025, 02:51

Фото: iStock/Oselote

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 14 беспилотников, направлявшихся к Москве, доведя общее число сбитых дронов до 19. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что атака велась с разных направлений, но разрушений и пострадавших удалось избежать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Обломки одного из дронов упали в районе Каширского шоссе, где работают экстренные службы. Специалисты оперативно прибыли на места падения обломков, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность. Собянин отметил, что все необходимые меры принимаются, а атака не привела к серьезным последствиям благодаря эффективной работе ПВО.

В ночь с 5 на 6 мая также сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда.

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