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Американский журналист Томас Фази высказал мнение о позиции Владимира Зеленского в связи с приближающимся парадом 9 мая в Москве. Об этом он написал в своей публикации в соцсети X.
Зеленский ранее заявил, что Украина не сможет гарантировать безопасность для иностранных лидеров, которые решат посетить мероприятие.
Фази заметил, что такие заявления могут свидетельствовать о «подсознательной воле к смерти» киевского режима, добавив, что «в будущем психологи могут написать книги, посвященные этому стремлению Украины».
Запланированный парад 9 мая в Москве традиционно вызывает интерес и внимание со стороны международного сообщества. Он начнется в 10:00. Известно, что в состав парадных расчетов войдут представители специальной военной операции. Кроме того, для участия в шествии приглашены военные из 19 дружественных стран.
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Фази заметил, что такие заявления могут свидетельствовать о «подсознательной воле к смерти» киевского режима, добавив, что «в будущем психологи могут написать книги, посвященные этому стремлению Украины».
Запланированный парад 9 мая в Москве традиционно вызывает интерес и внимание со стороны международного сообщества. Он начнется в 10:00. Известно, что в состав парадных расчетов войдут представители специальной военной операции. Кроме того, для участия в шествии приглашены военные из 19 дружественных стран.
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Дарья Осипова