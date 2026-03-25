Штраф за старые права: что ждет женщин после смены фамилии?

25 марта 2026, 08:11

РИА Новости: не поменявшему права при смене фамилии грозит штраф

Женщинам, не обновившим водительские права после свадьбы, грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун объяснила, что управление автомобилем с удостоверением на девичью фамилию считается правонарушением.





«Управление транспортным средством с водительским удостоверением, не соответствующим паспорту, означает отсутствие права на вождение», — отметила юрист.