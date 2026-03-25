Штраф за старые права: что ждет женщин после смены фамилии?
Женщинам, не обновившим водительские права после свадьбы, грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун объяснила, что управление автомобилем с удостоверением на девичью фамилию считается правонарушением.
«Управление транспортным средством с водительским удостоверением, не соответствующим паспорту, означает отсутствие права на вождение», — отметила юрист.
За это нарушение, согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Водителя могут отстранить от управления автомобилем и эвакуировать транспортное средство.