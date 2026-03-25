Волонтер рассказала, почему не удается возобновить поиски семьи Усольцевых
Волонтеры из «ЛизаАлерт» обсуждают возможность возобновления активных поисков семьи Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге осенью 2025 года. Однако приступить к работам пока не удается из‑за неблагоприятных погодных условий, сообщила РИА Новости представитель отряда Серафима Чооду.
По ее словам, ключевыми препятствиями стали значительный снежный покров и нестабильный температурный режим. Опыт недавнего поиска в национальном парке «Красноярские Столбы» показал, что текущие климатические условия, особенно на возвышенностях, не подходят для проведения поисковых операций.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года вблизи поселка Кутурчин. По данным МВД Красноярского края, двое взрослых и их пятилетняя дочь исчезли во время туристического похода, когда направлялись к горе Буратинка.
