Волонтер рассказала, почему не удается возобновить поиски семьи Усольцевых

25 марта 2026, 02:34

РИА Новости: погода не дает возобновить поиски семьи Усольцевых

Волонтеры из «ЛизаАлерт» обсуждают возможность возобновления активных поисков семьи Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге осенью 2025 года. Однако приступить к работам пока не удается из‑за неблагоприятных погодных условий, сообщила РИА Новости представитель отряда Серафима Чооду.