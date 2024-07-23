15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

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Пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в кювет в районе станицы Северская на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский». Согласно информации источника, в салоне находились тридцать два пассажира и водитель.
За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, девять из них, в том числе четверо детей, доставлены в Северскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, девять из них, в том числе четверо детей, доставлены в Северскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова