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15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

23 июля 2024, 16:43
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в кювет в районе станицы Северская на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский». Согласно информации источника, в салоне находились тридцать два пассажира и водитель.

За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, девять из них, в том числе четверо детей, доставлены в Северскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП.



Ранее сообщалось, что в Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries
Бакальчук назвала данные о рейдерском захвате Wildberries разводом
23 июля 2024, 18:00

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова супруга, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. Как утверждает предпринимательница, «это не рейдерский захват. Это развод».
Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». Чтобы доказать свои слова, она показала фото, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка 10 лет знаком с Владиславом Бакальчуком, сказал, что последний приехал к нему просить помощи и рассказал, что некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают его жену от него и семерых детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рамзан Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
23 июля 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Телеграм-канале заявил, что пообщался с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который поведал ему о попытках рейдерского захвата компании. Как утверждает бизнесмен, их семья столкнулась с трудностями в марте этого года.
«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. <...> Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — отметил Кадыров.
Бакальчук рассказал, что с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, с помощью юридических махинаций пытаются стать владельцами активов Wildberries.

Глава Чечни заключил, что не может оставаться в стороне от крупной по масштабам России махинации и сделает все возможное, чтобы защитить законный бизнес и вернуть в Татьяну Бакальчук семью.

Ранее сообщалось, что Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери
Отец байкерши-блогера МотоТани рассказал, что узнал о гибели дочери от ее мужа
23 июля 2024, 17:01

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Отец российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал, что узнал о гибели дочери от ее супруга. Об этом сообщает RT.
«Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего», — цитирует RT отца погибшей.

Мужчина добавил, что муж Татьяны находился в Москве, в то время как она отправилась в Турцию.

Напомним, накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в аварии. ДТП произошло по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.

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Посетители «Крокуса» подали в суд на страховую компанию «Ингосстрах»
23 июля 2024, 16:45

Фото: istockphoto / lakshmiprasad S

В столичный суд поступило коллективное исковое заявление, адресованное страховой компании, по поводу событий, произошедших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Поступил коллективный иск от граждан, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл», и родственников погибших в результате трагических событий, произошедших 22 марта 2024 года. Иск подан против страховой компании СПАО «Ингосстрах», — говорится в материале Газета.ру.

Истцы требуют от суда признать наступление страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Свидетельница нападения Анастасия Родионова сообщила, что сотрудники следственных органов продолжают опрашивать людей, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.

Ранее сообщалось, что следствие планирует провести медицинские экспертизы с потерпевшими в результате теракта в «Крокусе».

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При атаке дрона ВСУ на паром в порту «Кавказ» погиб человек

«Даже не отец»: Мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине

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При атаке дрона ВСУ на паром в порту «Кавказ» погиб человек
23 июля 2024, 16:19

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае четыре человека были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает оперативный штаб региона.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали паром в порту «Кавказ». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим снова попытался совершить теракт на территории Краснодарского края. Сегодня утром беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ». К сожалению, есть пострадавшие и погибший среди членов экипажа и сотрудников порта», — написал он.

По информации оперативных служб Кубани, которую приводит ТАСС, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Все они — граждане РФ.

«По данным медицины катастроф, пятеро — раненые, один — погибший, все они граждане РФ», — сообщил собеседник агентства.

Также губернатор сообщил, что в результате атаки произошло локальное возгорание, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.

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«Даже не отец»: Мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине
На Урале мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине
23 июля 2024, 16:05

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывший, ради мести которому женщина из Каменска-Уральского Свердловской области мучила ребёнка, оказался не отец мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области 22-летняя Дарья пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Так она решила заставить его одуматься и вернуться к ней.

По данным канала, когда 23-летний Кирилл начал встречаться с Дашей, она уже была беременна вторым ребенком.

На девушку завели два уголовных дела: за неисполнение родительских обязанностей и угрозу убийством. Органы опеки забрали детей. Сегодня девушке будет избрана мера пресечения.

Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США грабитель устроил погоню с полицейскими с ребенком в машине
23 июля 2024, 15:23

Фото: istockphoto / welcomia

Грабитель устроил погоню с полицейскими, находясь в машине с ребёнком, и транслировал это в прямом эфире, сообщили в Лента.ру
В США 21-летний Дайаян Хендерсон совершил угон автомобиля и попытался скрыться от полиции. В салоне машины в этот момент находились его возлюбленная и двухмесячный ребёнок.

17 июля в районе Беверли-Хиллз, штат Калифорния, Хендерсон вместе с двумя другими мужчинами совершил ограбление. Вскоре двоих преступников задержали, а Дайаян Хендерсон угнал автомобиль и попытался убежать от полиции.

«За угонщиком началась погоня с участием полицейских вертолётов. Мужчина вёл прямую трансляцию из машины в социальных сетях. На заднем сиденье находились его возлюбленная и дочка. На записи слышно, как женщина умоляет Хендерсона остановиться: «Остановись и сдавайся! В машине мой ребёнок, Дайаян!», — сообщили в издании.

Полицейские, узнав, что в машине есть женщина и ребенок, вели погоню крайне осторожно. Ограбив банк, преступник заехал в тупик, где его и задержали. Женщину, которая была с ним, не стали задерживать, так как оказалось, что он её похитил.

Дайаян Хендерсон был заключён в тюрьму до суда без права выхода под залог.

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В Москве мужчина попал под арест после покупки еды и алкоголя по найденной карте

Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками

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В Москве мужчина попал под арест после покупки еды и алкоголя по найденной карте
23 июля 2024, 15:10

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Столичный суд арестовал мужчину после покупки еды, алкоголя и букета роз по найденной банковской карте.
Он обвиняется в краже денег с найденной на улице банковской карты.

«Около станции метро «Таганская» гость столицы нашёл банковскую карту, принадлежащую мужчине. Вместо того, чтобы сообщить о находке, злоумышленник посетил несколько баров, где заказывал алкоголь и еду, оплачивая счета найденной банковской картой. Затем он четырежды оплачивал табачную продукцию, но самой дорогой покупкой на чужие деньги стал букет роз», – рассказали в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуре.

А специалисты Роскачества напомнили о том, как защитится от перевода денег мошенникам. Отмечается, что в случае отправки средств надо незамедлительно обратиться в банк с заявлением об ошибочной операции.

«Обращайте внимание на адресную строку браузера, она должна начинаться с https://, а дата создания сайта не должна быть «на днях». Никому не сообщайте свои персональные и платёжные данные, особенно это касается номера карты и кода подтверждения операций. Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учётных записей», — добавили в беседе с RT в Роскачестве.

Ранее сообщалось о том, что мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства.

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Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками
23 июля 2024, 15:05

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Ранее судимую 33-летнюю жительницу посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры женщины полицейские обнаружили 139 свёртков с порошкообразным веществом, спрятанных в бельевом ящике детской кроватки. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что найденные полицией наркотики она ранее забрала из тайника-закладки, координаты которого ей переслал куратор. Женщина должна была расфасовать партию на дозы и продавать их на территории Московской области.

Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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