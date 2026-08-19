Россиянин без ног, покоривший Эверест, преодолел сложнейший маршрут на Эльбрусе

19 августа 2026, 19:05

Покоривший Эверест без ног блогер Рустам Набиев взошел на две вершины Эльбруса

Фото: iStock/VittoriaChe

Российский альпинист и блогер, который первым в мире покорил Эверест на одних руках, совершил восхождение на две вершины Эльбруса — Восточную и Западную. Об этом он сообщил в соцсетях.





Рустам Набиев из Уфы, который остался без ног после обрушения казармы в Омске в 2015 году, вместе с командой клуба «7 вершин» преодолел сложнейший маршрут «Крест Эльбруса» с севера на юг.

«Я стал первым человеком в истории восхождений на Эльбрус, который совершил полноценный крест с севера на юг, взойдя на обе вершины — Восточную и Западную — на одних руках», — заявил Набиев.