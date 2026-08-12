Камнепад на пике Архимед в Кабардино-Балкарии травмировал двух альпинистов
На пике Архимед в Кабардино-Балкарии камнепад застал группу альпинистов во время подъёма. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл 10 августа.
Спасатели регионального управления МЧС оперативно вылетели на место происшествия и на вертолёте сняли двух пострадавших с высоты 3900 метров.
Мужчина получил черепно-мозговую травму и повредил предплечье. Помимо этого, спасатели эвакуировали девушку, которая находилась вместе с ним в связке. Врачи оценили её состояние как удовлетворительное.
У обоих скалолазов имелся специализированный страховой полис для занятий альпинизмом в горах Кавказа. Страховка покрывает расходы на вертолётную эвакуацию суммой до 1,7 млн рублей, что позволило оперативно организовать транспортировку без дополнительных финансовых затрат для пострадавших.
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