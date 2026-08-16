Белорусские альпинисты пропали в горах Киргизии

16 августа 2026, 21:47

Возможно, тела белорусских альпинистов нашли в горах Киргизии с помощью БПЛА

Фото: istockphoto/Shaiith

На снимках, полученных с беспилотника в ходе поисковой операции в горах Киргизии, предположительно обнаружили тела трёх альпинистов, пропавших без вести в начале августа. Об этом сообщается на специализированном сайте, созданном родственниками и близкими пропавших для координации поисковых мероприятий.