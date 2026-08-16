Белорусские альпинисты пропали в горах Киргизии
На снимках, полученных с беспилотника в ходе поисковой операции в горах Киргизии, предположительно обнаружили тела трёх альпинистов, пропавших без вести в начале августа. Об этом сообщается на специализированном сайте, созданном родственниками и близкими пропавших для координации поисковых мероприятий.
8 августа в пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии проинформировали РИА Новости о проведении розыскных работ в Киргизии в отношении группы альпинистов, переставшей выходить на связь. В ее состав входили двое граждан Беларуси и один гражданин Литвы. По данным внешнеполитического ведомства, связь с командой потеряли после совершения восхождения на пик Курумды, расположенный в горном массиве Памиро-Алай и Заалайском хребте.
Позднее на ресурсе, организованном для поддержки поисков, уточнили личности пропавших: ими оказались 60-летний Николай Свиридов из Солигорска, 43-летний Максим Полянский из Минска и 37-летний Сергей Рубцов, житель Вильнюса. Согласно последней опубликованной информации, утром 16 августа в ходе облёта склона с помощью дрона зафиксировали зону схода снежно-каменной массы. При детальном изучении записей в районе выноса, неподалёку от ранее обнаруженных личных вещей, заметили тела. С большой долей вероятности они принадлежат участникам пропавшей группы.
В сообщении подчёркивается, что находки на склоне соединяет единая верёвка, что свидетельствует о том, что альпинисты двигались в связке. Ниже по склону за предыдущие дни нашли вещи всех троих. Это позволяет сделать вывод, что группа не разделялась и на момент происшествия находилась вместе.
На гребне, на высоте около 5400 метров, визуально определяется зона свежего обрыва, к которой сходятся все расчётные траектории падения, построенные по обнаруженным предметам. От этой точки вниз прослеживается след к месту, где сделали находку. Обстоятельства случившегося предстоит установить следственным путём.
В настоящий момент в районе поисков вновь ухудшились погодные условия, полёты беспилотной авиации приостановили, а спасательный лагерь свёртывается. В ближайшее время запланировали тщательный анализ всех отснятых материалов и подготовку операции по эвакуации тел. При этом спасатели отмечают, что место обнаружения находится в опасной зоне, подверженной камнепадам и сходу снега, поэтому перед началом работ проведут тщательную оценку всех рисков.
Последний сеанс связи с группой состоялся 2 августа, когда альпинисты сообщили о том, что 1 числа они в полном составе совершили восхождение на вершину пика Курумды и планируют выехать домой 4-ого. Однако после этого они перестали выходить на связь. Окончательное опознание найденных тел будет возможным только после их спуска с горы.
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