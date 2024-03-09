Россиянин бросил возлюбленную 8 Марта и получил удар ножом от ее матери

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Пожилая женщина из Екатеринбурга нанесла ножевое ранение возлюбленному своей дочери за то, что он разорвал отношения с ней отношения 8 Марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Кроме того, разъяренная женщина повредила в квартире водопроводную трубу, из-за чего несколько квартир оказались затоплены.
По информации портала, россиянка решила выяснить с мужчиной отношения из-за того, что он расстался с ее дочерью в Международный женский день. Пенсионерка устроила скандал, стала избивать потерпевшего, а затем нанесла удар ножом.
Полиция возбудила уголовное дело.
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По информации портала, россиянка решила выяснить с мужчиной отношения из-за того, что он расстался с ее дочерью в Международный женский день. Пенсионерка устроила скандал, стала избивать потерпевшего, а затем нанесла удар ножом.
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Анастасия Хохлова