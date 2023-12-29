Женщину и двоих детей под Волгоградом убила неисправная гирлянда

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В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.
«При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) — обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, в тяжелом состоянии – госпитализирован», — указано в релизе.
До этого сообщалось, что в Подмосковье спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак