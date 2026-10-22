В Петербурге злостный алиментщик парился в бане с долгом около полумиллиона рублей
В Санкт-Петербурге судебные приставы задержали злостного неплательщика алиментов, задолжавшего девятилетней дочери около полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Должник регулярно игнорировал требования приставов, однако те выяснили, что мужчина часто посещает баню в Пушкинском районе. После очередного визита в парную расслабленного россиянина встретили судебные приставы.
При задержании мужчина сделал вид, что потерял паспорт, но после упоминания о поездке в полицию документы быстро нашлись. В итоге стороны договорились, что должник начнёт выплачивать средства дочери.
Ранее сообщалось, что приставы будут активнее взыскивать долги с россиян. К 2029 году доходы от исполнительского сбора в федеральный бюджет увеличатся почти вдвое.
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