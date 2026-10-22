Кафе загорелось в центре российского города
Кафе загорелось в одной из главных пешеходных зон в историческом центре Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, пожар произошел в этот четверг, 22 октября, на улице Адмирала Фокина. На место оперативно прибыла бригада огнеборцев и приступила к тушению. Информации о площади возгорания и наличии пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в деревне Островцы под подмосковными Люберцами горел жилой дом. Известно, что при пожаре пострадали люди, однако их точное число не раскрывалось. К тушению привлекались 22 человека и восемь единиц техники.
До этого загорелась территория Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае — старейшей особо охраняемой природной зоны региона.
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