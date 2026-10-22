Расправившаяся с матерью школьница и ее друг получили срок
Суд в Кемеровской области признал виновными двух подростков в убийстве матери одного из них. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 1 декабря 2025 года 16-летний парень находился в гостях у 14-летней девушки в квартире в Прокопьевске. Там подростки напали на мать школьницы и нанесли ей множество ножевых ранений, несовместимых с жизнью. После этого они спрятали тело в подвале, где его позже нашел сожитель погибшей. Суд приговорил фигурантов к восьми и шести годам лишения свободы. Оба будут отбывать срок в воспитательной колонии.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске перед судом предстанут пожилые супруги, обвиняемые в убийстве 45-летнего сына. В тот день пьяный мужчина поссорился с родителями на почве спора о наследстве. В ходе конфликта он начал угрожать им расправой и ударил мать по лицу.
Отец, пытаясь защитить жену, попытался удержать сына за руки. После этого женщина сдавила агрессору шею и закрыла рот и нос, перекрыв доступ кислорода.
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