Расправившаяся с матерью школьница и ее друг получили срок

22 октября 2026, 12:36

В Кузбассе осудили убившую мать школьницу и ее друга

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Кемеровской области признал виновными двух подростков в убийстве матери одного из них. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.