Россиянин нашел один способ довести соседей
Житель Красноярска пытается выселить соседей с помощью музыки. Об этом пишет телеграм-канал «Борус. Люди».
По словам жителей улиц Веселовская и Аринская, музыка играет ежедневно по 12 часов — с 09:00 до 21:00. Собственник дома, из которого доносятся звуки, заявляет, что не остановится, пока «всех не выживет». Он специально выносит колонки и включает их на полную громкость.
Недовольные его поведением соседи неоднократно обращались в полицию. Там на нарушителя спокойствия составляли протоколы, но других действий не предприняли. Как итог, музыкальные «атаки» продолжаются, а их «жертвы» боятся связываться с меломаном, который ведет себя неадекватно.
Читайте также: