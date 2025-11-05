В Краснодаре мать забила годовалого сына и получила десять лет колонии
Жительницу Краснодара признали виновной в убийстве собственного ребенка и приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
По версии следствия, 27 августа 2024 года женщина вместе с сожителем жестоко избила годовалого сына за то, что ребенок капризничал. От полученных травм мальчик скончался.
Мать вызвала скорую помощь лишь спустя сутки, пытаясь скрыть преступление. Медикам она заявила, что малыш упал и ударился о кроватку, а сожителя в момент трагедии якобы не было дома.
Суд признал женщину виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
