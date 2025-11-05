В Краснодаре мать забила годовалого сына и получила десять лет колонии

05 ноября 2025, 16:23

Фото: iStock/fotoember

Жительницу Краснодара признали виновной в убийстве собственного ребенка и приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.