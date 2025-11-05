Жителя Красноярского края по ошибке признали мертвым
В Красноярском крае мужчину из Лесосибирска признали умершим из-за ошибки при опознании тела другого человека. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Весной 2024 года мужчина обнаружил, что не может снять деньги с банковской карты. Позже выяснилось, что его лишили пенсии и аннулировали медицинский полис. Разбираться в ситуации россиянину пришлось самостоятельно.
Как оказалось, причиной стал ложный акт опознания: свидетель ошибочно заявил, что найденное в Красноярске тело принадлежит жителю Лесосибирска. После этого мужчину официально признали умершим.
С тех пор он безуспешно пытается восстановить свои документы и подтвердить, что жив. Бюрократические процедуры затянулись уже более чем на полтора года.
