Россиянин оформил на себя 26 льготных ипотек

Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» не смог справиться с крахом карьеры, начал злоупотреблять алкоголем и скончался, не дожив до 60 лет. Белокурый, румяный и всегда веселый — таким запомнился советский актер Алексей Катышев маленьким зрителям. Его образ доброго молодца принес ему всесоюзную популярность, однако завершилась его жизнь тюрьмой и полным одиночеством. Подробности читайте в материале «Радио 1».