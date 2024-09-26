Россиянин оформил на себя 26 льготных ипотек

Фото: iStock/Evkaz
Россиянин оформил на себя 26 льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщили в Счётной палате по итогам аудита ипотечного рынка.
Отмечается, что этот результат стал рекордным среди льготных ипотечных заёмщиков. Обычно поведение участника госпрограммы расценивается как злоупотребление при гораздо меньшем количестве кредитов.
В ведомстве подчеркнули, что заёмщик, который способен в течение не более пяти лет оформить и обслуживать пять и более кредитов и имеет доходы выше среднего, не нуждается в поддержке от государства для улучшения условий жилья.
По сведениям Счётной палаты, пять и более льготных ипотек оформили на себя свыше полутора тысяч граждан России. По результатам анализа данных, самой высокой суммой, взятой в кредит одним лицом, стали 196,03 миллиона рублей.
Всего за период предоставления ипотеки на льготных условиях, два и более кредита на жильё взяли на себя около 115 тысяч жителей России. Большая часть из них брала семейную ипотеку, на которую пришлись 62% от общего объёма выданных кредитов.
Читайте также:
Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки
ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»
Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру
В ведомстве подчеркнули, что заёмщик, который способен в течение не более пяти лет оформить и обслуживать пять и более кредитов и имеет доходы выше среднего, не нуждается в поддержке от государства для улучшения условий жилья.
По сведениям Счётной палаты, пять и более льготных ипотек оформили на себя свыше полутора тысяч граждан России. По результатам анализа данных, самой высокой суммой, взятой в кредит одним лицом, стали 196,03 миллиона рублей.
Всего за период предоставления ипотеки на льготных условиях, два и более кредита на жильё взяли на себя около 115 тысяч жителей России. Большая часть из них брала семейную ипотеку, на которую пришлись 62% от общего объёма выданных кредитов.
Читайте также:
Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки
ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»
Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру
Анастасия Чинкова