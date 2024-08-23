Фото: сайт МИД РФ
Тысячи жителей западных стран стремятся переехать в Россию, чтобы сохранить свои семьи и избежать западных ценностей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
По её словам, граждане стран НАТО активно обращаются в российские посольства за вид на жительство, визами и другими необходимыми документами. Захарова отметила, что это желание связано с недовольством западными ценностями и культурными изменениями.
Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.
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«Это граждане, которые не находятся под санкциями и не значатся в санкционных списках, у них есть паспорта, квартиры, бизнесы. Однако они стремятся переехать в Россию, чтобы защитить своих детей от негативных изменений в обществе, включая вопросы, касающиеся идентичности и семейных ценностей,» — пояснила Захарова.
Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.
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Елена Перлова