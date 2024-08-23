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Захарова по-простому объяснила, почему европейцы бегут в Россию

Захарова объяснила желание иностранцев переехать в Россию
23 августа 2024, 01:47
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Тысячи жителей западных стран стремятся переехать в Россию, чтобы сохранить свои семьи и избежать западных ценностей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
По её словам, граждане стран НАТО активно обращаются в российские посольства за вид на жительство, визами и другими необходимыми документами. Захарова отметила, что это желание связано с недовольством западными ценностями и культурными изменениями.

«Это граждане, которые не находятся под санкциями и не значатся в санкционных списках, у них есть паспорта, квартиры, бизнесы. Однако они стремятся переехать в Россию, чтобы защитить своих детей от негативных изменений в обществе, включая вопросы, касающиеся идентичности и семейных ценностей,» — пояснила Захарова.


Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.

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Лаврентьев день 23 августа: Что нужно сделать, чтобы не стать нищим
Верующие отметят праздник в честь святого Лаврентия Римского 23 августа
23 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

По народному календарю 23 августа — Лаврентьев день. Это праздник, посвящённый первой муке и мельникам. Православные верующие в этот день вспоминают святого Лаврентия, который был известен как блаженный Лаврентий, Калужский чудотворец, а также мученика Лаврентия Римского. Лаврентий Римский обладал даром чудотворения и избавлял прихожан от душевных и телесных недугов.
В материале «Радио 1» расскажем, какие традиции, запреты и приметы приходятся на 23 августа 2024 года.

История праздника

Лаврентий Римский, ученик папы Сикста и архидиакон христианской церкви, жил в III веке в Риме. Во времена императора Валериана его и его учителя Сикста, а также их последователей подвергли жестоким гонениям.

Когда Лаврентию удалось увидеться с папой Сикстом, он велел ему продать все церковные богатства и раздать деньги верующим, изгнанным из своих домов за отказ кланяться языческим богам.

Спустя три дня после казни папы Сикста арестовали и Лаврентия. Когда палачи стали допрашивать его о местонахождении сокровищ, он ответил, что все продал, чтобы сохранить паству. Его заточили в темницу, где он продолжал проповедовать и исцелять заключенных. За это его подвергли пыткам, от которых он скончался.

Блаженный Лаврентий Калужский жил в России в XV–XVI веках. По одной из версий, он произошел из боярского рода Хитровых, но он выбрал путь юродства, отказавшись от земных благ ради духовного совершенствования.

Святой жил в лесной хижине в Калуге, носил круглый год рубашку и овчинный тулуп, а на ногах — лапти. Он получил дар чудотворения благодаря своим духовным подвигам.

Согласно легенде, в 1512 году Лаврентий спас Калугу от нападения крымских татар. Когда святой отдыхал в доме князя Симеона Иоанновича, он потребовал дать ему «острую секиру», чтобы защитить его от «псов». Затем он взял топор и поспешил прочь.

Когда князь Симеон со своей дружиной сражался с захватчиками на реке Оке, в решающий момент святой чудесным образом появился на его корабле и приободрил воинов. Битва закончилась победой защитников Калуги.

Традиции в Лаврентиев день

На Руси 23 августа отмечали Лаврентьев день, или Лаврентия Зоречника. В этот день утренние и вечерние зори часто приобретали ярко-красный оттенок.

В праздник жители деревень спешили к ближайшему водоёму, чтобы посмотреть на воду. Если её поверхность была спокойной, то осень обещала быть тёплой и безветренной, а зима мягкой.

Сильные волны предвещали ненастную осень и зиму, а лёгкая рябь обещала плохую погоду в августе и сентябре.

Утром Лаврентьева дня крестьяне умывались росой для укрепления здоровья. Считалось, что в этот праздник особыми свойствами обладает колодезная и родниковая вода, которую также использовали для утренних процедур. Особенно тщательно промывали глаза, так как верили, что это поможет сохранить зрение.
Фото: istockphoto / bee32

Также на Лаврентия Зоречника было принято гладить чёрных котов. Верили, что взаимодействие с животным может избавить человека от печалей и душевных терзаний. Хозяйки в этот день взбивали и сушили подушки, надеясь избавить домочадцев от дурных мыслей и плохих снов.

Что можно делать 23 августа

Существовало поверье, что если первые лучи солнца при восходе коснутся лица человека, то он обретёт силу и красоту. Поэтому 23 августа люди старались выйти из дома пораньше, чтобы не пропустить этот момент.

В день памяти Лаврентия Римского и Лаврентия Калужского православные верующие могут посетить храм и помолиться этим святым. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома.

Важно помнить, что этот праздник приходится на Успенский пост — нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

В день Лаврентия роса считалась особенно целебной, поэтому женщины спешили собрать её с листьев и травы.

Встреча белых и чёрных котов в этот день считалась хорошим знаком, сулящим счастье и финансовое благополучие. Однако нужно не просто смотреть на котов, а обязательно приласкать их.
Фото: istockphoto / EllaPhotography

Люди верили, что чёрный кот, вопреки страшилкам, может избавить от неприятностей, которые преследуют в данный момент, а белый кот подарит счастье и удачу в будущем.

В старину в день Лаврентия все старались умыться водой из родника утром, чтобы укрепить своё здоровье. Девушки надеялись, что это поможет им сохранить красоту. Такой же целебной считалась и роса, выпавшая в этот день.

В память о блаженном Лаврентии люди молились святому об исцелении от глазных болезней.

Что не стоит делать в Лаврентьев день

В Лаврентьев день на Руси было принято соблюдать различные запреты и суеверия. Например, крестьяне старались не ходить босиком по росе, чтобы не заболеть. Они также верили, что лень может привести к финансовым проблемам, поэтому стремились приступить к работе как можно раньше.

Один из главных запретов в Лаврентьев день касается купания. Наши предки строго-настрого запрещали молодежи подходить к водоемам, считая, что это приведет к беде.

Кроме того, в этот день избегали конфликтов с близкими людьми, так как считали, что даже незначительная ссора может привести к серьёзному разладу. Примирение после такой ссоры требовало от обеих сторон большого количества сил и терпения.
Фото: istockphoto / Photodjo

Также в Лаврентьев день не рекомендовалось лениться или делать работу небрежно. Однако не стоит заниматься шитьём и вышивкой, чтобы не «пришить» себе беды и несчастья.

В этот день не рекомендуется ходить по росе в обуви, так как это может привести к болезням ног.

Женщинам не стоит отправляться в лес в одиночестве, чтобы не заблудиться. Лучше взять с собой хотя бы собаку для безопасности. Также не стоит собирать орехи, так как это может отрицательно сказаться на благосостоянии.

Кроме того, Лаврентьев день не самое подходящее время для загадывания желаний. Не стоит рассказывать о своих планах и мечтах другим людям, чтобы не столкнуться с негативными последствиями из-за сглаза.

Приметы на 23 августа

Согласно народным приметам, если 23 августа день шёл дождь, то осень ожидалась тёплой и влажной.

Если же в этот день улетали журавли, это предвещало раннюю зиму. Если птицы ещё оставались в гнёздах, то морозы не должны были наступить раньше декабря.

Земледельцы также обращали внимание на природу. Если липа желтела снизу, это предвещало хороший урожай озимых, а большое количество желудей указывало на то, что следующий год будет урожайным.

Если в Лаврентьев день было жарко, то и осень обещала быть тёплой. Если шли дожди, то осень также ожидалась дождливой и сырой.

Утренний иней 23 августа предвещал раннюю и холодную зиму. Если по поверхности водоёма шли волны, то осень обещала быть холодной, а мелкая рябь указывала на дожди в конце августа и сентябре.
Фото: istockphoto / Victor Kaprov

Тёплый, но дождливый день сулил успешную рыбалку. Если рыба активно плескалась вечером, то можно было ожидать ясного дня на следующий день.

Много желудей предвещало урожайный год. Если листья липы начинали желтеть снизу, то это предвещало богатый урожай озимых.

Если перелётные птицы ещё не покинули гнёзда, то морозы не наступят до декабря. Если журавли летели на юг, то можно было ожидать холодов в середине октября.

Если птицы замолкли, то это предвещало дождь. Порывистый ветер указывал на то, что вскоре установится тёплая и спокойная погода.

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Воробьёв в День флага напомнил о важности передавать любовь к стране детям
22 августа 2024, 22:30

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Государственного флага России. Он напомнил, как важно передавать детям любовь к Родине.
«Сегодня День Государственного флага, который напоминает нам о том, что всё мы являемся частью большой и великой страны. Важно любить её, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой. С праздником!», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
День Государственного флага Российской Федерации был установлен Указом президента в 1994 году. Отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу страны – национальному триколору.

В этот день традиционно в Подмосковье и по всей России проходят торжественные шествия, праздничные ярмарки, уличные гуляния и патриотические мероприятия.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#флаг
#россия
#праздник
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Достроить новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью
22 августа 2024, 22:27

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Завершить строительство нового склада маркетплейса Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. По ее словам, логистический центр в Санкт-Петербурге достроят к октябрю 2024 года.
«Заехала сегодня на наш склад в Шушарах: все конструкции и архитектурные элементы логистического центра уже возведены, сейчас началась подготовка основания для заливки полов и благоустройства территории. Планируем завершить все работы уже в октябре этого года», — написала Бакальчук.
Крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошел в январе 2024 года. Пожару присваивали повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

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Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год
22 августа 2024, 21:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Строительство нового учебного корпуса мытищинской школы № 10 им. А.К. Астрахова завершат через год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава городского округа Юлия Купецкая проверила ход работ в здании и на прилегающей территории.
«Четырёхэтажный учебный корпус на 200 мест площадью 3,7 тыс. кв. м. строится по программе реновации. Он будет предназначен для учеников 5-11 классов. На первом этаже разместится просторная столовая на 200 мест. На втором этаже будут находиться учебные классы, учительская и центр детских инициатив. Переход между основным и новым корпусами будет на третьем этаже. Этажом выше школьники станут изучать информатику и химию», – рассказали в администрации.
На каждом этаже запланированы отдельные зоны отдыха. На прилегающей территории модернизируют спортплощадки. Их оборудуют современными тренажёрами, обустроят футбольное поле с искусственным газоном.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Открытый стадион» заниматься спортом там сможет каждый желающий. Срок ввода нового объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.

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#юлия купецкая
#мытищи
#школа
#строительство
#реновация
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье станет проще собирать для переработки пластик, алюминий и текстиль
22 августа 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье запускают масштабный проект по упрощению услуги получения мест под пункты сбора пластика, алюминия и текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое реализует проект.
«За время работы экопунктов на территории Подмосковья по итогам прошлого года было собрано 970 тонн пластика и алюминия. А объём текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн. Видя спрос жителей на такие пункты, мы разрабатываем новую электронную услугу, которая позволит не только сократить время процедуры получения разрешения с 13 до семи рабочих дней, но и исключит расходы на кадастровые работы», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Новая услуга предусматривает заключение соглашения об организации сбора вторичных ресурсов на территории подмосковного муниципального образования сроком до года.

Как отметили в министерстве, возможные места размещения фандоматов нанесут на интерактивную карту, которая позволит значительно сэкономить время на поиске локации. Заявку можно будет оформить за пару минут в режиме онлайн».

До конца года на территории региона планируется установить более 1 тыс. новых фандоматов по сбору пластика и алюминия, а также ёмкостей для приема текстиля. Всё собранное вторсырьё пойдёт на переработку.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#фандоматы
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#вторсырьё
#экология
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
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16 юных мытищинцев получили первые паспорта в День Государственного флага
22 августа 2024, 20:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В мытищинском Парке Мира в День Государственного флага России прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Уверена, что для многих из вас наступил долгожданный и желанный момент. Получение паспорта – это не только шаг в будущее, но и большая ответственность. Верим, что вы будете хранить наши великие традиции и знания, а также внесёте свой вклад в развитие нашей страны. От всей души поздравляю вас», – обратилась к молодым людям глава муниципалитета Юлия Купецкая.
Ученица школы № 6 Анастасия Анискина сказала, что получение паспорта – новая веха в её жизни.
«Я очень рада, что смогла получить свой первый важный документ из рук главы городского округа, в котором живу», – отметила девочка.
Творческий подарок для юных мытищинцев подготовила вокальная студия «Голос» молодёжного центра «Импульс», добавили в администрации.

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#юлия купецкая
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#праздник
#подмосковье
#московская область
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Во Власихе отремонтировали 85% дорог и готовятся проложить новые
22 августа 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во Власихе отремонтировано около 85% дорог.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Что касается дорог, то мы отремонтировали порядка 85% от их общего количества. Ведём работу по формированию новых пространств, где могли бы пройти общегородские дороги», – рассказал Потапчук.
По его словам, ещё одна актуальная тема для жителей Власихи – транспорт. В прошлом году на маршрут №46 вышел новый автобус среднего класса, в этом – два автобуса большого класса.

На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и социальных объектов, благоустройства общественных пространств.

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#подмосковье
#московская область
#дороги
#ремонт дорог
#власиха
#губернатор
#андрей воробьёв
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Глава Власихи Потапчук рассказал губернатору о благоустройстве знаковых объектов
22 августа 2024, 19:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2018 года во Власихе благоустроили несколько знаковых для жителей объектов. Это площадь у Дворца культуры, Цветной бульвар, пешеходная зона Верхнего озера, сквер и мемориальный комплекс Маршалу Жукову, Соборная площадь.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Помимо этого, по его словам, проведена большая работа по озеленению. Сделано цветочное оформление 12 общественных пространств, высажено 28 тыс. растений. Сейчас ведется благоустройство территории у Контрольно-пропускного пункта №2.
«Необходимо всё сделать красиво, это очень важно. В любом военном городке должен быть современный КПП. Каждый день через него ходят люди, регулярно приезжают гости. Поэтому нужно проводить такие чувствительные и важные изменения. Мы и дальше будем вести такую работу», – пообещал Воробьёв.
По словам Потапчука, это будет хорошим подарком жителям Власихи ко Дню Ракетных войск стратегического назначения
«17 декабря РВСН исполнится 65 лет. К этой дате мы установим въездную стелу, заменим ворота, обновим освещение и уложим новый асфальт. К работам уже приступили», – сказал глава Власихи.
В следующем году запланировано благоустройству набережной у Среднего озера. Она считается жемчужиной Власихи. Там создадут единую прогулочную зону, модернизируют спортивный кластер, расширят и обновят детскую игровую территорию, оборудуют места для крещенских купаний, сделают площадки с фотозонами и лестничные спуски с пандусами, разместят качели, оформят береговые склоны со стороны мемориального комплекса Маршалу Жукову в виде амфитеатра.

Кроме того, на набережной установят стилизованную мельницу, обустроят лодочную станцию и проведут масштабное озеленение. Как и КПП №2, этот объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства.
«Очень важно ещё формировать культуру отдыха, чтобы те «прелести», которые мы с вами собственноручно вытаскивали со дна озера, начиная покрышками и заканчивая мопедами и автомобилями, больше там не появлялись. Надеюсь, что культура времяпрепровождения в этом прекрасном, живописном месте будет меняться», – отметил Воробьёв.
Потапчук также рассказал, что по программе «Недвижимость за 1 рубль» во Власихе подобрали несколько объектов, которые будут переданы предпринимателям. Так, под реализацию социального проекта в одном из них после ремонта разместится «Академия спорта и творчества «Красная звезда». Там будут работать студии хореографии и вокала, хип-хопа и брейк-данса, ударных инструментов и гитары, фитнеса и джампинга, раннего развития и актёрского мастерства, секции акробатики и тхэквондо, а также кафе, где можно будет смотреть спортивные трансляции.

Герман Потапчук также сообщил губернатору, что найден инвестор, который будет строить новую воскресную школу при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в память о погибшем в зоне СВО протоиерее Михаиле Васильеве. Она будет располагаться рядом с Соборной площадью.

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#власиха
#зато
#герман потапчук
#губернатор
#андрей воробьёв
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Психолог Наумова объяснила, почему школьников нельзя наказывать за плохие оценки
Психолог Наумова: Плохие оценки не полностью зависят от ребёнка
22 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/fizkes

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка
Поэтому, считает эксперт, за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.

«Ребёнка опасно наказывать за оценки. Он ходит в школу, старается, но там есть оценивание, а это зависит от педагога, знаний ребенка, его способностей. В 99% случаях это точно не хулиганство, а потому что что-то не получилось. Придя домой, ребёнок должен получить поддержку и понять, что тут его любят и ценят. Это даст сил ребенку на то, чтобы учиться лучше», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.

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