Воробьёв в День флага напомнил о важности передавать любовь к стране детям

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Государственного флага России. Он напомнил, как важно передавать детям любовь к Родине.
«Сегодня День Государственного флага, который напоминает нам о том, что всё мы являемся частью большой и великой страны. Важно любить её, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой. С праздником!», – написал губернатор в своём телеграм-канале.День Государственного флага Российской Федерации был установлен Указом президента в 1994 году. Отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу страны – национальному триколору.
В этот день традиционно в Подмосковье и по всей России проходят торжественные шествия, праздничные ярмарки, уличные гуляния и патриотические мероприятия.
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Лора Луганская