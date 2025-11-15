Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял без денег в Перу
Житель Саратова отправился в кругосветное путешествие и застрял в Южной Америке без денег и помощи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
31-летний Дмитрий оказался без средств в Перу. Чтобы оплатить еду и ночлег в хостеле, он трудится разнорабочим. Мужчина пытался выяснить, могут ли его депортировать в Россию, если он нарушит местный закон, но получил ответ, что такой сценарий маловероятен.
За полтора года Дмитрий посетил часть Европы, Африки и Азии, а затем отправился в Южную Америку. Его путешествия финансировались другом, который когда-то взял у него крупную сумму, а теперь возвращал частями. Каждый месяц мужчина получал от товарища 400-500 долларов (от 32,4 до 40,5 тысячи рублей). Однако в сентябре друг внезапно перестал отправлять деньги и выходить на связь.
Лишившись финансовой поддержки, Дмитрий не смог найти работу. По его словам, посольства иностранных государств игнорируют его обращения, а в русскоязычных сообществах над ним насмехаются.
Читайте также: