В Госдуме заявили о противоречиях в законе, которые вызвали сбой в пенсионной системе

15 ноября 2025, 07:09

Депутат ГД Гаврилов рассказал о сбое в назначении досрочных пенсий за длительный стаж

Фото: iStock/mars58

В России возникли проблемы с назначением досрочных пенсий за длительный стаж из-за противоречий в законодательстве. Многие граждане лишились возможности выйти на пенсию на два года раньше срока. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС депутат Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.





Он отметил, что речь идет о праве досрочного выхода на пенсию при стаже 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин.





«Ранее для такого стажа засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях, если человек мог подтвердить их документально. Сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды», — объяснил Гаврилов.