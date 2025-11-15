В Госдуме заявили о противоречиях в законе, которые вызвали сбой в пенсионной системе
Депутат ГД Гаврилов рассказал о сбое в назначении досрочных пенсий за длительный стаж
В России возникли проблемы с назначением досрочных пенсий за длительный стаж из-за противоречий в законодательстве. Многие граждане лишились возможности выйти на пенсию на два года раньше срока. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС депутат Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он отметил, что речь идет о праве досрочного выхода на пенсию при стаже 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин.
«Ранее для такого стажа засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях, если человек мог подтвердить их документально. Сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды», — объяснил Гаврилов.В материале уточняется, что прекратился учет периодов работы россиян до 2015 года.
Это приостановило рассмотрение заявлений граждан, которые надеялись на льготные условия. При этом правовая неопределенность лишает людей возможности обжаловать отказы в судебном порядке.
Для восстановления прав граждан Гаврилов предложил вернуться к прежней системе подсчета стажа. По его словам, это решение не повлечет за собой значительных бюджетных расходов.
