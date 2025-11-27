В Воронеже один человек погиб и 5 пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

27 ноября 2025, 13:48

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Воронеже произошла смертельная авария. Один человек погиб, а пять получили ранения при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Инцидент случился в четверг около 10:45 на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Об этом пишет РИА Новости.