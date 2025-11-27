В Воронеже один человек погиб и 5 пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Воронеже произошла смертельная авария. Один человек погиб, а пять получили ранения при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Инцидент случился в четверг около 10:45 на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, 19-летний водитель Audi-80 попытался обогнать «Лиаз», за рулем которого находился 57-летний местный житель. В результате маневра произошло столкновение. Пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Остальные пострадавшие, включая шофёра, получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование причин аварии.
