«Она просто переходила дорогу»: В Мытищах мусоровоз насмерть сбил женщину

26 ноября 2025, 21:42

В Мытищах водитель мусоровоза сбил женщину

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковных Мытищах произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза. Подробности сообщает МВД по Московской области.





26 ноября водитель специализированного грузового автомобиля сбил россиянку. Предварительная информация следствия показывает, что шофёр не справился с управлением своего транспортного средства и совершил наезд на женщину.

«35-летний водитель, управляя мусоровозом марки «МАЗ», совершил наезд на 63–летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — сказано в сообщении ведомства.