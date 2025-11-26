«Она просто переходила дорогу»: В Мытищах мусоровоз насмерть сбил женщину
В подмосковных Мытищах произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза. Подробности сообщает МВД по Московской области.
26 ноября водитель специализированного грузового автомобиля сбил россиянку. Предварительная информация следствия показывает, что шофёр не справился с управлением своего транспортного средства и совершил наезд на женщину.
«35-летний водитель, управляя мусоровозом марки «МАЗ», совершил наезд на 63–летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — сказано в сообщении ведомства.После удара гражданка получила тяжёлые травмы. Медики доставили женщину в больницу, но она скончалась от травм. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
