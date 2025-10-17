Россиянин перевёл мошенникам 35 млн рублей, поверив во «взлом Госуслуг»
В Краснодаре 48-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.
По данным ведомства, неизвестные позвонили краснодарцу под видом специалистов службы обслуживания домофонов. Злоумышленники попросили назвать электронный код якобы для оформления заявки на замену магнитного ключа.
После этого аферисты перешли к классической схеме психологического давления. Мужчину запугали историей о взломе его аккаунта на портале «Госуслуги» и кражей персональных данных. Кроме того, лжеспециалисты убедили его, что злоумышленники могут использовать его сбережения для финансирования «недружественного государства».
Чтобы «защитить» свои деньги, потерпевший перевёл все накопления на так называемый «безопасный счёт». За короткое время он совершил 73 банковские операции, перечислив мошенникам 35 миллионов рублей.
Впоследствии, осознав обман, мужчина обратился в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
