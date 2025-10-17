Россиянин перевёл мошенникам 35 млн рублей, поверив во «взлом Госуслуг»

17 октября 2025, 17:56

Житель Краснодара отдал аферистам 35 млн рублей, опасаясь кражи данных

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

В Краснодаре 48-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.