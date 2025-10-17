Юный украинский беженец искал спасения в Ирландии, но нашёл ужасную смерть
В ирландском центре беженцев жестоко зарезали 17-летнего украинца Об этом сообщает издание The Irish Times.
Вадим Давыденко прибыл в Ирландию неделю назад. Юноша хотел избежать гибели на фронте и надеялся построить в этой стране новую жизнь. Власти разместили парня в центре для беженцев. Там он должен был дожидаться официального разрешения на пребывание в Ирландии.
Утром 16 октября между Вадимом и другим подростком, выходцем из Сомали, проживающим в центре, произошёл конфликт. Во время ссоры сомалиец схватил нож, нанёс Давыденко множественные ножевые ранения в область груди и повредил ему глаз. Эти травмы привели к гибели украинского юноши.
Полиция расследует дело как убийство. У следствия уже есть чёткая линия расследования. Предположительно, погибший и нападавший подростки знали друг друга.
