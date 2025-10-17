Юный украинский беженец искал спасения в Ирландии, но нашёл ужасную смерть

17 октября 2025, 17:35

В Ирландии спор в центре для беженцев закончился убийством 17-летнего украинца

Фото: Istock/Daniil Dubov

В ирландском центре беженцев жестоко зарезали 17-летнего украинца Об этом сообщает издание The Irish Times.