В Саратове юноша украл у подруги матери сейф и купил две машины
В Саратове 16-летний школьник обокрал квартиру подруги своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
В среду, 15 октября, в полицию обратилась 28-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл из ее квартиры сейф, в котором было 700 тысяч рублей и ювелирные изделия.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили, что к краже причастен 16-летний юноша, являющийся сыном подруги потерпевшей. Молодой человек, воспользовавшись тем, что у его матери были ключи от квартиры приятельницы, взял их и проник в жилище женщины, откуда украл сейф.
Подросток потратил деньги на приобретение двух автомобилей отечественного производства. Силовики изъяли денежные средства в размере 145 тысяч рублей, а также золотые изделия, добавили в МВД.
Несовершеннолетнему злоумышленнику грозит уголовная ответственность.
