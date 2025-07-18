«Витебский душитель»: За злодеяния Геннадия Михасевича сажали и расстреливали невиновных

18 июля 2025, 21:14

За преступления серийного маньяка Геннадия Михасевича осудили 14 человек

Фото: Istock/sqback

Геннадий Михасевич по прозвищу Витебский душитель в Советском Союзе водил милицию за нос на протяжении 14 лет. Сексуальный маньяк изнасиловал и убил 36 девушек, а за его злодеяния осудили 14 человек. Подробности жуткой истории рассказывает Telegram-канал Mash, а первопричину убийств можно узнать в документальном фильме «Палачи в погонах. Как маньяк Михасевич убивал, а невиновные — получали сроки».