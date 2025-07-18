«Витебский душитель»: За злодеяния Геннадия Михасевича сажали и расстреливали невиновных
Геннадий Михасевич по прозвищу Витебский душитель в Советском Союзе водил милицию за нос на протяжении 14 лет. Сексуальный маньяк изнасиловал и убил 36 девушек, а за его злодеяния осудили 14 человек. Подробности жуткой истории рассказывает Telegram-канал Mash, а первопричину убийств можно узнать в документальном фильме «Палачи в погонах. Как маньяк Михасевич убивал, а невиновные — получали сроки».
Геннадий Михасевич начал свою охоту на женщин в 1971 году. Михасевич, ощутив путём убийства «силу от женщин через свои руки», уже не смог остановиться и открыл охоту. Мужчина, ставший серийным маньяком, на протяжении 14 лет жестоко насиловал и убивал женщин в Витебской области.
Сотни оперативников подключились к поимке изверга. Они ежедневно прочёсывали окрестности и опрашивали местных, но всё было безрезультатно — маньяк продолжал свои злодеяния, потешаясь над милицией.
За всё время расследования по подозрению в убийствах задержали 14 человек. Одного из них расстреляли, а второй ослеп в тюрьме. Душителя смогли поймать лишь в декабре 1985 года благодаря записке.
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